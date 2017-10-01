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«Люди без денег. У всех одна проблема — "на что купить?"» О чем молчат гомельские ипэшники

  • 01 октября 2017, 10:55
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Для индивидуальных предпринимателей за последнее время анонсировали немало изменений: упростят ведение бизнеса на селе, некоторых обещают освободить от взносов в ФСЗН на время простоев, у ИП по-новому будут конфисковывать товар и давать штрафы.

Только от самих предпринимателей, которые еще весной жаловались на невыносимые условия работы и обещали массово свернуть бизнес, практически не слышно никаких новостей. Накануне форума предпринимателей, который пройдет 2 октября, FINANCE.TUT.BY пообщался с торговцами, которые рассказали, как работали последний год.

Многие ИП уже привычно жаловались на одни и те же проблемы — на слабые продажи, падающие доходы населения, высокую арендную ставку и, конечно же, на 222-й указ, который обязал их получать сертификаты качества на все импортные товары легпрома. Местами возникало ощущение дежавю. Но нашлись и те ИП, которые добились послаблений по аренде и дождались помощи местных властей.

«Пока нас не трогают — все спокойно работают»

В будний день недели на Давыдовском рынке Гомеля немноголюдно. Но ИП говорят, что рынок в субботу и воскресенье мало чем отличается от других дней. Предпринимателей не спасают ни акции, ни скидки — торга практически нет.

Гомельчанин Виктор торгует спортивной одеждой. Мужчина убежден, что спокойствие, которое сейчас возникло, — временное.


— Пока нас не трогают — все спокойно работают. Масштабных проверок практически нет, и это сказывается. Товар же привозится в основном из России — кто-то дает необходимый сертификат, многие — нет. Торговать белорусской спортивной одеждой мало кто решился.

Торговля идет все хуже, говорит Виктор. Летнего сезона не было, школьного практически тоже — многое, привезенное специально под школу, осталось.

 Люди без денег. У всех одна проблема — «на что купить?». Ипэшница Оксана рассказывает, что многие ее коллеги закрылись и ушли после внедрения обязательной сертификации «в никуда» — кто на бирже, кто ищет работу самостоятельно. Сама женщина вынужденно сменила профиль — со спортивной одежды она перешла на нитки и товары для вязания.

В этой ситуации предприниматели снижают ценники. К примеру, Вероника, которая торгует верхней одеждой, показывает пальто из прошлогодней коллекции, его привезли в Гомель со всеми документами. Его изначальная цена 150 рублей, но даже после снижения на 40 рублей изначальной стоимости, говорит Вероника, для потребителя это дорого.


Елена Мельникова, Ольга Комягина, Иван Яриванович, TUT.BY

Места: Гомель (20396)

Метки: Экономика (12726)

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