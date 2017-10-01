Для индивидуальных предпринимателей за последнее время анонсировали немало изменений: упростят ведение бизнеса на селе, некоторых обещают освободить от взносов в ФСЗН на время простоев, у ИП по-новому будут конфисковывать товар и давать штрафы.

Только от самих предпринимателей, которые еще весной жаловались на невыносимые условия работы и обещали массово свернуть бизнес, практически не слышно никаких новостей. Накануне форума предпринимателей, который пройдет 2 октября, FINANCE.TUT.BY пообщался с торговцами, которые рассказали, как работали последний год.

Многие ИП уже привычно жаловались на одни и те же проблемы — на слабые продажи, падающие доходы населения, высокую арендную ставку и, конечно же, на 222-й указ, который обязал их получать сертификаты качества на все импортные товары легпрома. Местами возникало ощущение дежавю. Но нашлись и те ИП, которые добились послаблений по аренде и дождались помощи местных властей.

«Пока нас не трогают — все спокойно работают»

В будний день недели на Давыдовском рынке Гомеля немноголюдно. Но ИП говорят, что рынок в субботу и воскресенье мало чем отличается от других дней. Предпринимателей не спасают ни акции, ни скидки — торга практически нет.

Гомельчанин Виктор торгует спортивной одеждой. Мужчина убежден, что спокойствие, которое сейчас возникло, — временное.





— Пока нас не трогают — все спокойно работают. Масштабных проверок практически нет, и это сказывается. Товар же привозится в основном из России — кто-то дает необходимый сертификат, многие — нет. Торговать белорусской спортивной одеждой мало кто решился.

Торговля идет все хуже, говорит Виктор. Летнего сезона не было, школьного практически тоже — многое, привезенное специально под школу, осталось.

— Люди без денег. У всех одна проблема — «на что купить?». Ипэшница Оксана рассказывает, что многие ее коллеги закрылись и ушли после внедрения обязательной сертификации «в никуда» — кто на бирже, кто ищет работу самостоятельно. Сама женщина вынужденно сменила профиль — со спортивной одежды она перешла на нитки и товары для вязания.

В этой ситуации предприниматели снижают ценники. К примеру, Вероника, которая торгует верхней одеждой, показывает пальто из прошлогодней коллекции, его привезли в Гомель со всеми документами. Его изначальная цена 150 рублей, но даже после снижения на 40 рублей изначальной стоимости, говорит Вероника, для потребителя это дорого.