С начала августа выпускники-2017 начали отрабатывать распределение — кто-то место работы на ближайшие два года нашел самостоятельно, а за кого-то его нашел университет. FINANCE.TUT.BY поговорил с молодым специалистом, которая поехала работать по предложенной заявке, об зарплате и впечатлениях от первых месяцев распределения.

Гомельчанка Ольга окончила медицинский университет, прошла интернатуру. Ее распределили в одну из городских поликлиник. 1 августа девушка приступила к работе. В штатном расписании поликлиники было 4 ставки для врачей ее специальности, но по факту работала только Ольга и еще одна женщина-доктор. Впрочем, буквально в следующем месяце она ушла в декретный отпуск.

— Чем меньше врачей, тем больше на каждого из них нагрузка, — объясняет Ольга. — Потому что пациентов меньше не становится. Изначально речь шла еще и о том, что несколько месяцев я буду работать без медсестры. В некоторых поликлиниках такое практикуется, но не со зла, а потому что медсестер не хватает. Когда ты молодой специалист и не знаешь поликлиники, даже номеров кабинетов, работать без медсестры сродни самоубийству. Но медсестру все-таки дали, и за это я очень благодарна.

Прием у Ольги расписан на каждые 10 минут. В день она принимает 35−40 человек, и это не считая тех, кто приходит на медкомиссию. Самым большим стрессом для молодого доктора оказалось общение с пациентами.

— Люди усвоили, что имеют право написать жалобу. Дают тебе понять, что ты никто, а они сейчас «позвонят куда надо». На чьей стороне правда, неважно, доктор всегда, будто виноватый, должен подготовить объяснительную. Первое время, чтобы не вызывать лишнего возмущения пациентов, в обед я не ела, а продолжала прием. В туалет выходила один раз, в конце дня. И все равно в спину слышала рассуждения пациентов о том, что доктору перерыв не положен.

Однажды Ольга отказалась подписывать медкомиссию парню, который собирался работать водителем. В анамнезе значилось, что недавно он потерял сознание, а значит, нужны были дополнительные исследования.

— За парнем прибежала его мать, вся в слезах. Я пыталась ей объяснить, что если ее сын потеряет сознание за рулем, под угрозой будет жизнь не только его, но и пассажиров. Она ответила, что в здоровье сына она уверена, а что говорят врачи, ее не интересует. И пожелала такой же ситуации в будущем моим детям.

За август Ольге заплатили аванс 100 рублей, а потом еще 302 рубля зарплаты.

Приблизительно те же цифры в своих расчетниках увидели молодые специалисты, которые проходили интернатуру вместе с Ольгой и распределились в другие поликлиники Гомеля.

— Когда я получила 100 рублей аванса, то расстроилась. То есть... Просто расплакалась. Думала, что лучше бы стала маникюрщицей: у нас люди в парикмахерской ведут себя вежливее, чем в кабинете у доктора. И зарабатывают мастера по маникюру больше. А тут потратил на учебу шесть лет, стараешься помогать людям, задерживаешься на работе — и такая зарплата, — говорит Ольга.

За работу в сентябре молодому доктору выписали премию. Правда, девушку уже предупредили, что в другой раз на такую большую прибавку лучше не рассчитывать.