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Осенний велопробег, посвященный закрытию велосипедного сезона

  • 30 сентября 2017, 16:29
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Старт велопробега состоялся на площадке возле учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» в 11.00, далее участники в сопровождении мотоколоны проследовали по маршруту: ул. Советская, Федюнинского, Свиридова, Чечерская, Восточный обход на улицу Мазурова к Ледовому дворцу.

На финише велосипедистов ждал праздничный концерт.














Антон Аксенов, Гомельская правда

Места: Гомель (20394)

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