Овощи подешевели, зимняя обувь подорожала. Динамика цен на товары в Гомельской области

По данным Белстата в Гомельской области в августе 2017 года цены на потребительские товары по сравнению с предыдущим месяцем в среднем не изменились. В первую очередь это произошло за счет снижения цен на свежие овощи.





Больше всего выросли в цене цитрусовые — на 15,9%. С приходом жары существенно подорожали также пиво и квас.

Лидером по снижению цен оказались свежие помидоры, цены на которые снизились более чем вдвое. Двукратное снижение цен отмечено также по белокочанной капусте.





Среди непродовольственных товаров лидером по росту цен оказались зимние сапоги, которые выросли в цене почти на 16%. Также стоит отметить существенное подорожание белья и новорожденных и детей ясельного возраста.

Наибольшее снижение цен по непродовольственным товарам отмечается по столовым приборам, которые подешевели в среднем на 13,6%.