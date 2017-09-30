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Заехал на детскую площадку и сбежал. В Гомеле нашли водителя, сбившего ребенка на зебре

  • 30 сентября 2017, 09:11
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Водителя, который накануне сбил переходившего дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора 6-летнего ребенка, нашли. Им оказался бесправник.

ДТП произошло 28 сентября примерно в 19.10.

Неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем Renault на перекрестке улиц Карбышева и Бр. Лизюковых, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После наезда водитель с места происшествия скрылся.

Ребенок с ссадинами и ушибами был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Милиция разыскивала скрывшегося водителя. И нашла.

Сначала обнаружили автомобиль, он стоял на детской площадке по пр. Речицкому. А позже и его владельца, 43-летнего жителя Гомеля.

— Мужчина никогда не получал водительского удостоверения, но это ему не мешало управлять транспортными средствами. Начиная с 2007 года он 13 раз привлекался к административной ответственности за вождение без прав, а всего в его копилке 21 нарушение Правил дорожного движения, — сообщили в УВД.

По данному факту проводится проверка.


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