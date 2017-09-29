Море путешествий 28/09 - 01/10 (14-40):

Возле военкомата на Богдана Хмельницкого сгорела машина, почти на час было перекрыто движение (фото, видео)

  • 29 сентября 2017, 19:27
  • 4726
  • 0



Возгорание произошло сегодня около 18:50. «Горела, как факел» — сообщают очевидцы.

Автомобиль оперативно потушили сотрудники МЧС. Но на момент публикации движение в месте ЧП оставалось закрытым.

Информации о пострадавших нет.




Фото — Артем Забиран


gomel.today

Места: Гомель (20391)

Метки: Происшествие (180), Авто (4453), Главное (5340)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 29/09 - 01/10:

Самое читаемое