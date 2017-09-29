Суд в Гомеле приговорил к 15 годам колонии женщину, выбросившую новорожденного сына в туалет

Областной суд вынес приговор 29-летней жительнице Гомельского района, которая выбросила своего новорожденного сына в туалет. Рассмотрение уголовного дела началось 14 сентября.

Все судебные заседания проходили за закрытыми дверями. На последнее слово журналистов также не пустили.

Отец обвиняемой, который признан судом потерпевшим по делу, рассказал TUT.BY, что дочь раскаивается и сожалеет о произошедшем.

Гособвинение запрашивало для подсудимой 20 лет. Суд назначил наказание — 15 лет колонии общего режима. Также женщина будет проходить принудительное лечение от алкоголизма.

В апреле жительница деревни Зябровка Гомельского района родила дома мальчика. Женщина замотала новорожденного в тряпки, вынесла в сельский туалет, где его и оставила. Позже экспертиза установит: малыш родился здоровым и еще какое-то время был жив, а умер от голода и переохлаждения.

О беременности 29-летней обвиняемой знали две ее односельчанки. Одна из них вскоре и проговорилась об этом.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина, совершая такие действия, не находилась в психотравмирующей ситуации, которую могли спровоцировать роды и действовала осознанно.