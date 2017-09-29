Житель Гомельского района хранил на чердаке гранату. Развелся с женой, уехал, а боеприпас забыл

В общей сложности боевая граната пролежала на чердаке жилого дома двадцать лет.

О курьезном случае следователь Гомельского РОСК Ирина Янчук рассказала районке «Маяк».

Летом текущего года сотрудники Следственного комитета обнаружили на чердаке жилого дома в поселке Поляна боевую гранату. Выяснилось, что ее здесь бережно хранил проживавший здесь ранее мужчина, ныне — житель Гомеля.

После развода с женой он собрал свои вещи и уехал. Забыл только гранату, которая спокойно лежала на чердаке, пока ее не обнаружили правоохранители. В общей сложности опасный предмет соседствовал с людьми два десятка лет.

Теперь забывчивому гражданину грозит уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, максимальная санкция по которому составляет семь лет лишения свободы.