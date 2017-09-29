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Житель Гомельского района хранил на чердаке гранату. Развелся с женой, уехал, а боеприпас забыл

  • 29 сентября 2017, 16:59
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В общей сложности боевая граната пролежала на чердаке жилого дома двадцать лет.

О курьезном случае следователь Гомельского РОСК Ирина Янчук рассказала районке «Маяк».

Летом текущего года сотрудники Следственного комитета обнаружили на чердаке жилого дома в поселке Поляна боевую гранату. Выяснилось, что ее здесь бережно хранил проживавший здесь ранее мужчина, ныне — житель Гомеля.

После развода с женой он собрал свои вещи и уехал. Забыл только гранату, которая спокойно лежала на чердаке, пока ее не обнаружили правоохранители. В общей сложности опасный предмет соседствовал с людьми два десятка лет.

Теперь забывчивому гражданину грозит уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, максимальная санкция по которому составляет семь лет лишения свободы.


gomel.today

Места: Гомель (20390), Поляна (6)

Метки: Криминал (8569)

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