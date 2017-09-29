Житель Гомельского района хранил на чердаке гранату. Развелся с женой, уехал, а боеприпас забыл
- 29 сентября 2017, 16:59
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