В Гомельской школе из-за пожара эвакуировали детей

28 сентября в СШ № 23 произошло возгорание. Учеников школы и воспитанников расположенного рядом детского сада спешно вывели из опасной зоны.

Примерно в 13.00 в здании школы в Прудке сработала система охранно-пожарной сигнализации. Педагоги незамедлительно приняли меры к срочной эвакуации как школьников, так и малышей из детского сада. Поскольку в детском садике в это время был тихий час, ребят пришлось будить, наспех одевать и выводить на улицу. Всех учеников и воспитанников вывели из здания на безопасное расстояние, на территорию школьного стадиона. Очевидцы говорят, что из окон школы вырывались языки пламени и дым. Срочно прибывшие боевые расчеты МЧС ликвидировали очаг возгорания. Причины пожара выясняются.

СШ № 23 является одной из старейших в районе. Серьезных нареканий к ее работе со стороны родителей не было.

На сайте Гомельского ОУМЧС в разделе «оперативная обстановка» указано, что 28 сентября в Гомеле произошло два пожара, во время которых травмы получили 2 человека. Один из них — возгорание с открытым пламенем квартиры на улице Мазурова. Пожилая женщина и ребенок были госпитализированы с признаками отравления угарными газами. Место и подробности второго пожара, произошедшего в тот день в Гомеле, не сообщаются.