Как делать продажи по-настоящему!? Памятка успешных продаж

Существует несколько условий, которые необходимо соблюдать каждому продавцу, чтобы его сделка, встреча, продажа по итогу взаимодействия даже с самым требовательным клиентом была успешной.
Зачастую, эти условия хорошо всем знакомы, но насколько правильно вы следуете им в своей работе?
Остановимся подробнее на трех из них:
- Знание и понимание своего продукта, а также его преимуществ перед конкурентами
- Финансовая компетентность при планировании продаж
- Выход на лицо принимающее решение и презентация с отработкой возможных сопротивлений и возражений
Давно доказано, что 99,43% труда менеджера по продажам вылетает в трубу и заканчивается безрезультатно: клиент потерян, продажа не состоялась.
И ответ один: вам просто сложно одновременно выполнять, так хорошо известные нам условия успешной сделки.
Давайте разберемся, что вам необходимо делать, чтобы ваши продажи были успешными:
1. Понимать, кто ваш клиент. Задайте этот вопрос в организации. В 9 случаях из 10 вы услышите «Со всеми / со всеми, кто платит».
2. Знать, почему клиенту выгодно работами с вами, почему нес другими, почему сейчас.
Обратитесь к рекламным материалам вашей компании, посмотрите сайт и прочее. Что в них написано? «Мы 20 лет на рынке, у нас сеть филиалов, складов, цены производителя, профессиональные сотрудники, качественный сервис, индивидуальный подход».
Вы о чем?? Что это дает клиенту? Почему вы? Почему надо начать сейчас? А теперь просмотрите 5 сайтов ближайших конкурентов. Какие отличия, кроме цветовой гаммы обнаружили?
3. Решать проблемы клиента своими продуктами.
Сделайте это простое упражнение. Найдите 5 проблем клиента, которые мы решаем своими продуктами / услугами. При этом важно понимать, что «цена-качество» — это не проблемы, и не решения.
4. Уделять должное внимание подготовке к встрече с потенциальным клиентом
Это ключевой этап продажи в В2В. Исследуйте ситуацию клиента, задавайте неформальные вопросы, и никогда не полагайтесь, что все и так знаете о клиенте.
5. Делайте упор на том, что получит клиент, почему ему это выгодно, почему именно с вами выгодно работать, а не на том, какие вы классные и что можете
Не бойтесь быть настойчивыми, но ни в коем случае не путайте настойчивость с навязчивостью и никогда не забывайте про своего клиента, получив от него деньги на свой расчетный счет.
Благодарим за подготовку данного материала Марину Кожурову, руководителя Школы продаж Бизнес-школы ИПМ, бизнес-тренера, коуча.
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