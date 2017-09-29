16-летний подросток, пытаясь украсть рюкзак, зарезал мужчину в гомельском общежитии

Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении 16-летнего гомельчанина по обвинению его в убийстве 24-летнего мужчины, совершенном в одном из общежитий Гомеля. Об этом сообщила БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, подросток в начале июля в состоянии алкогольного опьянения ночью беспрепятственно прошел в здание общежития на ул.Владимирова. Он поднялся на третий этаж, проник через незапертую дверь в комнату к незнакомым спящим людям и пытался похитить деньги и иное имущество (рюкзак с вещами).

Согласно показаниям обвиняемого, его присутствие в комнате обнаружил мужчина. Из-за боязни быть привлеченным к уголовной ответственности и желая скрыть преступление, подросток схватил со стола нож и нанес мужчине удары в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершения преступления обвиняемый выбежал из комнаты, разбил окно на коридоре второго этажа и выпрыгнул на улицу. Подростка задержали сотрудники милиции на территории близлежащего дошкольного учреждения.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий. К материалам дела приобщены результаты экспертиз, характеризующий материал на подростка и его родителей. На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 (покушение на кражу с проникновением в жилище), п.8 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса Беларуси.

В ходе предварительного расследования устанавливались причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Следствием внесены представления, в том числе в ОАО «Гомельтехмонтаж», на чьем балансе находится общежитие. По результатам рассмотрения представления в ОАО «Гомельтехмонтаж» ряд лиц, ответственных за обеспечение контрольно-пропускного режима в общежитии, привлечен к дисциплинарной ответственности.