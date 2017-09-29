В Гомеле из горящей девятиэтажки эвакуировали шесть человек, пострадали женщина и ребенок — фото

28 сентября около восьми вечера спасатели боролись с огнем на улице Мазурова.

К приезду МЧС двухкомнатная квартира на первом этаже девятиэтажного дома по улице Мазурова горела открытым пламенем. Работники ведомства эвакуировали шесть человек из квартир, расположенных выше очага возгорания.





Медицинская помощь потребовалась пенсионерке 1952 года рождения и семилетнему ребенку — они отравились продуктами горения. Горевшая квартира сильно пострадала от огня.





Как сообщает Гомельское ОУМЧС, предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.