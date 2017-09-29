Семерка 27/09 - 29/09:
Море путешествий 28/09 - 01/10 (14-40):

На выходных в Гомеле будет прохладно, но без осадков

  • 29 сентября 2017, 12:39
  • 927
  • 0



Лето отступает все дальше и дальше, но по-настоящему осенней погоды гомельчанам пока не стоит бояться.

В ближайшие дни в Гомеле сохранится пасмурная погода с редким солнцем, вероятность дождя крайне мала. Температура воздуха в субботу и воскресенье +8 — +11 °C.


gomel.today

Места: Гомель (20390)

Метки: Погода (1682), Главное (5339)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 29/09 - 01/10:

Самое читаемое