На выходных в Гомеле будет прохладно, но без осадков

Лето отступает все дальше и дальше, но по-настоящему осенней погоды гомельчанам пока не стоит бояться.

В ближайшие дни в Гомеле сохранится пасмурная погода с редким солнцем, вероятность дождя крайне мала. Температура воздуха в субботу и воскресенье +8 — +11 °C.