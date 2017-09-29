На Пролетарской в историческом здании скоро появится новый ресторан

Ресторан расположится на Пролетарской, 16, в здании бывшей военной прокуратуры, что находится между отелем Замковый и Управлением по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома

Много лет не эксплуатировавшееся здание, имеющее официальный статус историко-культурного наследия, в прошлом было выкуплено с аукциона.

На сегодняшний день здание практически полностью отреставрировано с внешней стороны и его владелец приступил к внутреннему оснащению.





Для этого закупается малый грузовой лифт для ресторанов и кафе. Лифт будет использоваться для перемещения блюд. Лифт предназначен для перемещения блюд и посуды на общую высоту 9 метров и будет предполагать три остановки.