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На Пролетарской в историческом здании скоро появится новый ресторан

  • 29 сентября 2017, 12:20
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Ресторан расположится на Пролетарской, 16, в здании бывшей военной прокуратуры, что находится между отелем Замковый и Управлением по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома

Много лет не эксплуатировавшееся здание, имеющее официальный статус историко-культурного наследия, в прошлом было выкуплено с аукциона.

На сегодняшний день здание практически полностью отреставрировано с внешней стороны и его владелец приступил к внутреннему оснащению.


Для этого закупается малый грузовой лифт для ресторанов и кафе. Лифт будет использоваться для перемещения блюд. Лифт предназначен для перемещения блюд и посуды на общую высоту 9 метров и будет предполагать три остановки.


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