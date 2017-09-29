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Остап Бендер отдыхает. Гомельчанин придумал для другого гомельчанина уголовное дело, представился следователем и вымогал взятку

  • 29 сентября 2017, 11:58
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25-летний гомельчанин нашел очень нестандартный способ заработка даже для мошенника.

Житель областного центра, в общении с другим мужчиной, рассказал, что против того возбуждено уголовное дело. Да не просто рассказал, а сделал это, представившись следователем, коим на самом деле не являлся. Самое интересное в этом мошенничестве было то, что выдуманным оказалось все на 100%. Не только мошенник не являлся следователем, но и уголовного дела никакого не было.

Однако за закрытие несуществующего дела предприимчивый не-следователь взялся требовать взятку в размере 2000 рублей. Объект, вроде бы, согласился. Как сообщает «Вечерний Гомель», при передаче первого взноса в 300 рублей мошенник был задержан.

Теперь ему грозит уголовная ответственность по ч. 5 ст. 16 и ч. 1 ст. 431, а также ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь.


gomel.today

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