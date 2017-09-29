Гомельчанин угнал собственный автомобиль, который у него конфисковали за пьяное вождение

Гомельчанин угнал авто, которое некоторое время назад у него конфисковали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Свой «Мерседес», с которым он уже успел попрощаться, увидел в соседнем дворе. Оказалось, что его с аукциона купил ничего не подозревающий гомельчанин. Утром он попросту не обнаружил приобретение в том месте, где оставил. Обратился в милицию.
Вскоре выяснилось, что экс-владелец иномарки заприметил своего железного коня в соседнем дворе и под покровом ночи угнал его. Эта операция «ы» не потребовала особых усилий — он все еще хранил второй ключ. Затем быстро продал иномарку рыночной стоимостью в четыре тысячи условных единиц, а продал за 600 на запчасти.
— Машина возвращена настоящему владельцу, — поясняет следователь Гомельского городского отдела СК Республики Беларусь Анна Сысоева, — а ее бывший хозяин проходит по уголовному делу по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса.
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