Гомель и Чернигов развивают сотрудничество в области туризма

Гомель и Чернигов будут развивать сотрудничество в области туризма. Соответствующее соглашение подписано между Черниговской областной администрацией и Гомельским областным исполкомом.

Чернигов был и остается одним из наиболее популярных украинских городов у белорусов, особенно — у жителей Гомельщины. При этом большинство наших земляков не имеет никакого представления об исторических памятниках соседней Северщины.

Более полной статистикой, которая характеризует цели посещения Черниговской области белорусами, обладает маркетолог в области туризма Елена Коваль:

— С какой целью к нам едут иностранные туристы? Во-первых, 38% — с целью отдыха. 34% — посетить друзей и родных. И, как ни странно, 16% — чтобы посетить культурные объекты и экскурсии. 15% — шопинг.

Согласно той же статистике, белорусы занимают абсолютное первое место среди иностранцев, посещающих Чернигов.