В Гомеле 29 сентября огласят приговор женщине, выбросившей новорожденного сына в туалет, сообщила БелТА пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.
«Оглашение планируется завтра», — проинформировала Юлия Ляскова на своей странице в социальных сетях.
Рассмотрение этого уголовного дела Гомельский областной суд начал 14 сентября. Разбирательство проходит в закрытом судебном заседании для предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни обвиняемой.
Как сообщалось, в апреле текущего года 29-летняя жительница деревни Зябровка без медицинской помощи родила дома мальчика. Новорожденного завернула в тряпки и выбросила в туалет. В ответ на расспросы знакомых, знавших о беременности, отвечала, что малыш родился мертвым и она его похоронила. Ей не поверили, поскольку женщина вела беспорядочную половую жизнь, а своего первого ребенка оставила в больнице. Сотрудникам правоохранительных органов она озвучила придуманную информацию, обвинив собственного отца в том, что это он избавился от внука. Экспертиза найденного в туалете тела ребенка показала, что мальчик родился жизнеспособным и еще какое-то время был жив. Кроме того, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина могла руководить своими действиями и не находилась в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами.
Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п.2,6 ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью).
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