Фоторепортаж: состоялся этап турнира по настольному футболу, в котором приняли участие игроки ФК «Гомель»

28 сентября в Гомеле состоялся очередной этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com. В нем приняли участие 16 команд, которые боролись за выход в суперфинал (он состоится в конце октября в Минске).

Победителем гомельского этапа стала команда «Кайф» в составе Константина Попкова и Алексея Шведова. Они представят свой город в суперфинале и получат возможность сразиться за главный приз — сертификат на 1500 BYN.

Отметим, что в турнире приняли участие игроки «Гомеля» Евгений Елезаренко и Дмитрий Айдов. Игроки фотографировались с болельщиками и приглашали их поддержать команду в ближайшем домашнем матче с «Торпедо-БелАЗ».















































































