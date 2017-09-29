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Фоторепортаж: состоялся этап турнира по настольному футболу, в котором приняли участие игроки ФК «Гомель»

  • 29 сентября 2017, 10:16
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28 сентября в Гомеле состоялся очередной этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com. В нем приняли участие 16 команд, которые боролись за выход в суперфинал (он состоится в конце октября в Минске).

Победителем гомельского этапа стала команда «Кайф» в составе Константина Попкова и Алексея Шведова. Они представят свой город в суперфинале и получат возможность сразиться за главный приз — сертификат на 1500 BYN.

Отметим, что в турнире приняли участие игроки «Гомеля» Евгений Елезаренко и Дмитрий Айдов. Игроки фотографировались с болельщиками и приглашали их поддержать команду в ближайшем домашнем матче с «Торпедо-БелАЗ».






















Tribuna.com

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