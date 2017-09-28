В Гомеле появился интернет-сайт, позволяющий рассмотреть город с высоты

Гомельчанам больше не придется мечтать о полете на воздушном шаре, чтобы взглянуть на город с высоты. Теперь это можно сделать не выходя из дома.

Интернет-сайт предлагает отправиться в любой район города и совершить виртуальную прогулку по Белицкому парку, заглянуть на гомельский аэропорт, посмотреть на закат в Ченках и даже посидеть на крыше «Беларуснефти».













Приятный бонус есть и для обладателей специальных очков: они смогут погрузиться в виртуальную реальность.



