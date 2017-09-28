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В Гомеле появился интернет-сайт, позволяющий рассмотреть город с высоты

  • 28 сентября 2017, 18:35
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Гомельчанам больше не придется мечтать о полете на воздушном шаре, чтобы взглянуть на город с высоты. Теперь это можно сделать не выходя из дома.

Интернет-сайт предлагает отправиться в любой район города и совершить виртуальную прогулку по Белицкому парку, заглянуть на гомельский аэропорт, посмотреть на закат в Ченках и даже посидеть на крыше «Беларуснефти».

Ченки (закат), июль 2015

С крыши Беларуснефть, июнь 2013

Аэропорт Гомель, июль 2017

Приятный бонус есть и для обладателей специальных очков: они смогут погрузиться в виртуальную реальность.

Церковь Христиан Евангелистов, март 2017


gomel.today

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