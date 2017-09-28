В Гомеле выберут самую лучшую кошку

На предстоящих выходных в Гомеле пройдет международная выставка кошек, по результатам которой всеобщий любимец получит билет в супер финал проекта «Золотая Кошка Мира».
Среди участников — сфинксы, мейн-куны, норвежские лесные кошки, сейшельские, тонкиезы, урал-рексы, петерболды, сибирские, кельские и множество других представителей кошачьего семейства.
Помимо презентации экзотических кошек и шоу породистых котят, гомельчане смогут побывать на настоящем кошачьем конкурсе красоты, где самые обаятельные и привлекательные получат титулы «Мистер Кот» и «Мисс Кошка».
По итогам выставки будет выбрана «Золотая Кошка Гомеля-2017», которой достанется золотая подвеска в виде кошки и право представлять Беларусь на международном конкурсе.
Выставка работает с 10.00 до 18.00 в течение двух дней: 30 сентября и 1 октября.
Место проведения — ДК Железнодорожников по адресу Привокзальная площадь, 4.
Стоимость билета — 4 рубля, детям — 2 рубля, а малыши до 5 лет смогут посмотреть на экзотических домашних питомцев бесплатно.
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