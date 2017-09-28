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В Новобелице — гадюка, в Мильче — уж, а на Кирова — бальзамированные черви. Накануне Воздвиженья Гомель столкнулся с нашествием гадов

  • 28 сентября 2017, 17:07
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Одно из сообщений в Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям пришло от жителей улицы Высокой — во дворе дома они обнаружили змею. На место тут же выбыли работники пожарной аварийно-спасательной части № 3, которые при помощи подручных средств отловили гадюку и выпустили её в естественную среду обитания.

19 сентября об обнаружении гнезда змей сообщили жители улицы Радиальной. По прибытии к месту вызова сотрудников ГСЧС и ГО было установлено, что под гипсокартонной обшивкой стены находится уж. Совместно с работниками КУП «Спецкоммунтранс» уж также был извлечён и выпущен в естественную среду обитания. 

А вот жители одного из домов улицы Кирова столкнулись с ещё более странной находкой. На крыше многоэтажного дома они нашли пять стеклянных колб с червями, о чём сообщили в Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям.

Обследовавшие крышу специалисты установили, что черви в колбах забальзамированы и не представляют опасности для населения. Работники ЖЭУ убрали чердачное помещение и обработали его специальными средствами.


Дарья Стрельченко, Гомельские ведомости

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Метки: Происшествия (10890)

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