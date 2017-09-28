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Гомельские таможенники изъяли 670 кг исландской скумбрии

  • 28 сентября 2017, 11:42
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В результате осмотра гомельские таможенники изъяли 670 кг замороженной скумбрии, ввезенной из Исландии и не заявленной в документах

По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составила около двух тысяч рублей, сообщает Гомельская таможня.


gomel.today

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