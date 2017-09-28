На Сельмаше возле карьера 35-летний рецидивист с ножом изнасиловал девушку

Прогулка вдоль озера в Сельмашевском микрорайоне обернулась уголовным делом. В начале сентября за несколько минут до полуночи у водной глади на карьере № 9, расположенном между улиц Фадеева и Чапаева в Гомеле, встретились он и она. Все могло бы закончиться красиво и жили бы они долго и счастливо, если бы не одно обстоятельство.
35-летний горожанин требовал от случайной встречной взаимности при помощи холодного оружия.
Угрозой ножом и с применением насилия в отношении объекта желания, он совершил половое сношение с девушкой вопреки ее воле.
Ранее любвеобильный гомельчанин был неоднократно судим за кражу, грабеж, изнасилование и угон транспортного средства.
В Гомельском городском отделе СК Республики Беларусь пояснили, что в конце мая мужчина только освободился из мест лишения свободы. В последний раз он был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление.
Пыл героя-любовника остудит очередное наказание.
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