На Сельмаше возле карьера 35-летний рецидивист с ножом изнасиловал девушку

Прогулка вдоль озера в Сельмашевском микрорайоне обернулась уголовным делом. В начале сентября за несколько минут до полуночи у водной глади на карьере № 9, расположенном между улиц Фадеева и Чапаева в Гомеле, встретились он и она. Все могло бы закончиться красиво и жили бы они долго и счастливо, если бы не одно обстоятельство.

35-летний горожанин требовал от случайной встречной взаимности при помощи холодного оружия.

Угрозой ножом и с применением насилия в отношении объекта желания, он совершил половое сношение с девушкой вопреки ее воле.

Ранее любвеобильный гомельчанин был неоднократно судим за кражу, грабеж, изнасилование и угон транспортного средства.

В Гомельском городском отделе СК Республики Беларусь пояснили, что в конце мая мужчина только освободился из мест лишения свободы. В последний раз он был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление.

Пыл героя-любовника остудит очередное наказание.