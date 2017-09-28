В Гомеле отец по пьянке зарезал сына

60-летний гомельчанин не совсем приветливо встретил сына. В какой-то момент на частном подворье разразилась ссора. Подвыпивший отец ударил сына ножом в область грудной клетки.
До больницы мужчину не довезли. Он скончался в автомобиле скорой медпомощи. По заключению судебно-медицинской экспертизы, предварительной причиной смерти является массивная кровопотеря, вследствие проникающего ранения грудной клетки, с повреждением правого желудочка сердца.
Суровый отец задержан по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления на основании п.1 ч.1 ст. 108 УПК Республики Беларусь. Как пояснили в Гомельском городском отделе СК Республики Беларусь, 60-летний пенсионер был разведен, проживал в частном доме в Гомеле. Ближайшие перспективы — наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь за убийство.
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