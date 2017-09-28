Гомельчанка продала в обход налоговой детских вещей на 14 000$ и попала под «уголовку»

25-летняя девушка закупала детские принадлежности у столичного предпринимателя и перепродавала их в Гомеле.

Список товаров, которые распространяла гомельчанка, довольно обширный: детские стульчики, подгузники, коляски, детские автомобильные кресла, электромобили. С развитием незаконного бизнеса в ассортименте появились пылесосы, смартфоны, фотоаппараты, утюги, ноутбуки, стиральные и посудомоечные машины, кухонные комбайны, сообщает «Вечерний Гомель». Покупатели перечисляли деньги за товары по «безналу» на банковские счета девушки.

За год гомельчанка заработала 28 652 рубля 80 копеек. Теперь девушке грозит уголовная статья за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в крупном размере.