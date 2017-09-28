«Я белорус, я рассержен». Гомельский видеоблогер рассказал, почему собирается протестовать против новой редакции «тунеядского» декрета

«Каждый из нас может собрать людей и повести на Площадь».

Об этом сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org заявил общественный активист и блогер Виктор Рубцов. Один из лидеров весенних протестов в Гомеле ответил на наши вопросы накануне Марша рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.

— Через пару дней нас ждет «обновленный» Декрет № 3. Изменилось ли отношение людей к нему?

— На «обновленный» декрет реакция такая же, как и на необновленный. Из дерьма конфетку не сделаешь — грубо, но честно.

— Декрет стал только поводом для весенних протестов. Есть много других проблем. Какова сейчас в Гомеле ситуация с зарплатами, работой?

— Плачевная. Очевидной стала картина того, что появилось расслоение на чиновников и всех остальных. Очереди из желающих найти работу в службе занятости не уменьшаются, я сам стою на учете как безработный. С апреля мне не могут подыскать вакансию, хотя у меня масса специальностей. Последняя предложенная — это фрезировщик шестого разряда с зарплатой в 360 белорусских рублей.

В Гомеле идут повальные сокращения, в государственных СМИ это называют «оптимизацией». Даже в «Беларусбанке» грядут сокращения, это известно из приватных бесед.

Люди ищут работу как в России, так и в Украине. Многие гомельчане уезжают на зароботки в страны ЕС. Оттуда, как правило, не возвращаются, разве что для того, чтобы забрать остальных членов семьи. Многие шутят о том что начался массовый исход белорусов от шкловской банды. Недавно я сам был в Минске, оформлял визу, разговорился с сотрудницей страховой компании. Ее цитата: «Народ уезжает пачками, с женами едут, с детьми». Если раньше пропаганда уводила гнев в сторону от Лукашенко, то сейчас люди напрямую обвиняют его и его свиту в бедах. Можно услышать и критику в адрес самих себя: «Куда я смотрел, когда голосовал».

— Гомель весной прославился наиболее массовыми акциями протеста. Насколько сильны протестные настроения сейчас?

— Насколько сильны протестные настроения я могу судить по нашему каналу на YouTube «Белорусское поле экспериментов». Последний ролик «Белорус, плати налоги» просмотрели на сегодня больше 60 тысяч человек. Учитывая тот факт, что канал имеет 4500 подписчиков, это очень большое количество. Соотношение лайков и дизлайков — 2000 к 23. В ролике обсуждается проблема налогов и их распределения, а также причины митингов протеста. Могу смело утверждать что протестные настроения пошли вверх. Поэтому я поддерживаю Марш рассерженных белорусов 2.0. Любая массовая акция протеста на улице говорит лучше и громче, чем любое СМИ. Уличные протесты заставляют власть слышать. Не выходить — значит сделать очередной шаг в сторону Северной Кореи.

Я белорус, я рассержен, и я хочу быть на Марше. Каждый из нас может собрать и повести людей, каждый может поднять флаг. Все мы понимаем, что наши известные лидеры и активисты могут не попасть на митинг по вполне объективным причинам. Поэтому нужны новые лидеры, о которых пока не знает никто, и эти лидеры — вы, белорусы.