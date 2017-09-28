В Гомеле пройдет чемпионат по береговому спиннингу

1 октября на Любенском озере пройдут соревнования по ловле рыбы спиннингом. Победитель получит надувную лодку.

— Вы любите ловить рыбу? Мечтаете о трофее? Но с берега никак не удается осуществить свою заветную мечту? Правильно, участвуй в соревнованиях, побеждай и получи в качестве приза ЛОДКУ! Вперёд и твоя мечта ждёт тебя, — призывают организаторы чемпионата.

Сбор участников намечен на 7.00, старт — на 9.00. Ловить можно щуку, окуня, жереха, судака, сома и голавля. Другая рыба в зачет не идет, мертвая рыба также не учитывается.

Участникам при себе нужно иметь 10-литровое ведро для сохранения пойманной рыбы в целости и сохранности.

А вот на уху даже не рассчитывайте: вся рыба после завершения чемпионата отправится в озеро. Таковы уж правила конкурса. Более подробно об условиях можно будет узнать в сообществе Гомельский рыбачЁк BY!) вечером 29 сентября.

Участвовать в чемпионате могут все от мала до велика, однако без регистрации к соревнованиям не допустят. Заявить о своем желании можно по телефону +375 (29) 335-60-00. Однако рыбакам следует поторопиться: количество участников ограничено числом 100, а завершается регистрация уже завтра, 29 сентября, в 21.00.



