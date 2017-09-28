Белстат рассказал, сколько в Гомельской области людей, родившихся до октябрьской революции

Белстат подготовил статистический обзор к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

На начало 2017 года в Гомельской области проживало 359,5 тыс. человек в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,3% общей численности населения. В городских поселениях проживает 70,9% общего числа лиц пожилого возраста, в сельской местности — 29,1%. Каждый четвертый городской житель достиг возраста старше трудоспособного, а в сельской местности — каждый третий. Мировая проблема старения населения актуальна и для Гомельской области.

Вследствие того, что ныне работающие обеспечивают пенсионные выплаты и льготы пенсионеров, экономическими последствиями процесса старения, изменяющего соотношение трудоспособного населения и иждивенцев, будут увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население и рост реальных расходов на содержание нетрудоспособной части населения. Нагрузка на 1000 человек трудоспособного населения на начало 2017 года достигла 447 человек в возрасте старше трудоспособного: в городе — 395 человек, в сельской местности — 657 человек.

Другим важным проявлением процесса старения населения является рост числа женщин в возрастной группе пожилых и старых людей. Процесс демографического старения в большей степени характерен для женщин, чем для мужчин. Отмечается, что женщины с большей вероятностью, чем мужчины доживают до старческого возраста.

На 1 января 2017 года в Гомельской области проживало 114 человек в возрасте 100 лет и старше. Из них 101 человек — женщины и только 13 — мужчины.

Уровень смертности, состояние здоровья и образ жизни населения влияют на ожидаемую продолжительность жизни при рождении, которая в 2016 году составила 73,5 года, в том числе у мужчин — 68,2 года, у женщин — 78,5 года. Этот показатель вырос по сравнению с 2010 годом на 3,8 года, и в наибольшей мере у мужчин — на 4,4 года.