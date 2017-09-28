Сегодня в Гомеле пройдет турнир по настольному футболу с возможностью выиграть 1500 рублей. Участвовать может любой желающий

Сегодня, 28 сентября, в Гомеле состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Старт — в 19:00 в баре «Red Pub» (пр-т Ленина, 10).
Принять участие в турнире может любой желающий. Это значит, что мы будем рады видеть даже тех участников, которые ни разу не играли в настольный футбол! Для этого нужно собрать команду из двух человек и зарегистрировать ее на сайте grants.tribuna.com. Внимание: на данный момент регистрацию завершило 18 команд, осталось лишь два вакантных места.
Помимо спортивной части, вас ждут подарки от организаторов, тематическая фотозона и другие сюрпризы.
Победители квалификационных этапов в октябре приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз — 1500 рублей (вторая команда получит 500 рублей).
Кстати, в турнире примут участие футболисты «Гомеля» — Евгений Елезаренко и Дмитрий Айдов. Они пообщаются с болельщиками, проведут автограф-сессию и будут рады сфотографироваться с участниками гомельского этапа турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together».
Подробнее о турнире по настольному футболу «Grant’s Stand Together» читайте в обзорном материале Tribuna.com, а также на сайте турнира. Все возникающие вопросы можно задавать в комментариях под новостью либо на электронную почту kicker@tribuna.com.
Самое обсуждаемое
Белорусский язык — не дикая смесь. Жителя Речицы осудили за оскорбление языка
«Рубите нас со сквером вместе!» Более 400 деревьев растет в районе гостиницы «Турист», часть из них мы можем потерять безвозвратно
В Житковичах за уклонение от армии судят призывника с плоскостопием 3-й степени и артрозом
McDonald`s открывает второй ресторан в регионах — в Гомеле
Ванна раздора. Акриловая ванна, купленная у индивидуального предпринимателя, стала поводом для обращения в суд
Шокирующие кадры: на Богдана Хмельницкого мужчину насмерть сбил автомобиль (18+) (ОБНОВЛЕНО)
«Гомель — это не хутор, где хозяин единолично решает, где спилить грушу и построить сарай...». Протесты гомельчан против вырубки сквера продолжаются