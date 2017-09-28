На трассе Минск — Гомель сотрудник ГАИ обнаружил пропавшую без вести гомельчанку — она шла в Жлобин (без фликера)

Женщину 1945 года рождения разыскивал Железнодорожный ОВД, она ушла из дома и не вернулась.

Нашлась пропавшая благодаря стечению обстоятельств. Как сообщила представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк, 19 сентября ее заметили водители, проезжавшие по трассе.

Женщина привлекла внимание водителя МАЗа, который заметил странную фигуру, шедшую в сторону Жлобина практически по проезжей части, и, что немаловажно, без фликера.

Через некоторое время МАЗ был остановлен сотрудниками ГАИ, с которыми водитель и поделился своими дорожными наблюдениями. Подполковник милиции Александр Змушко, использовав полученную информацию, и обнаружил считавшуюся пропавшей без вести гомельчанку.