На трассе Минск — Гомель сотрудник ГАИ обнаружил пропавшую без вести гомельчанку — она шла в Жлобин (без фликера)
- 28 сентября 2017, 10:28
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Люди в материале: Александр Змушко (2)
Метки: Происшествия (10890)
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