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Фуд-корты, арт-объекты и диджеи. В Гомеле состоится второй фестиваль городской культуры «Проходной двор 2»

  • 27 сентября 2017, 16:02
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30 сентября во дворе здания «Полеспечати» на Советской, 1 с 12 до 22 часов пройдет второй «Проходной двор».

Фестиваль будет включать в себя фудкорт, зоны отдыха, арт-объекты, выставку ремесленных товаров и дизайнерской одежды.

Музыкальная часть фестиваля ляжет на плечи Place to be, Eight oceans, Dj Ko100fei, Dj K.a.n.t., Dj Bigi, Dj У и не только.

На протяжении дня будет работать Барбершоп Barber’S, который проведёт мастер-класс по уходу за бородой. А передавать происходящее в зарисовках будет гомельский художник-иллюстратор Екатерина Невских.


gomel.today

Места: Гомель (20363)

Метки: Афиша (1636)

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