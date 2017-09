Фуд-корты, арт-объекты и диджеи. В Гомеле состоится второй фестиваль городской культуры «Проходной двор 2»

30 сентября во дворе здания «Полеспечати» на Советской, 1 с 12 до 22 часов пройдет второй «Проходной двор».

Фестиваль будет включать в себя фудкорт, зоны отдыха, арт-объекты, выставку ремесленных товаров и дизайнерской одежды.

Музыкальная часть фестиваля ляжет на плечи Place to be, Eight oceans, Dj Ko100fei, Dj K.a.n.t., Dj Bigi, Dj У и не только.

На протяжении дня будет работать Барбершоп Barber’S, который проведёт мастер-класс по уходу за бородой. А передавать происходящее в зарисовках будет гомельский художник-иллюстратор Екатерина Невских.