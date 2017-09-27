На имя несуществующих работников фирмы гомельчанки брали кредиты, строили квартиры и получали детские пособия. Преступную деятельность пресекли правоохранители, уголовное дело передано в суд.

— Жительницы областного центра познакомились в 2013 году, — сообщил подробности дела старший следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Щуревич. — Одна из них — директор гомельского ЧТУПа, она же главный бухгалтер ОДО, одолжила у другой — предпринимательницы — 50 тысяч долларов на развитие бизнеса, но долг отдать не смогла.

Спустя некоторое время одолжившая деньги женщина предложила ей сотрудничество, призванное сгладить долговое недоразумение. Предложение состояло в следующем — руководитель ЧТУПа должна была выписывать справки о доходах физических лиц, которых ей будут предоставлять. При необходимости директор фирмы должна была подтверждать факт наличия трудовых отношений с фиктивными работниками, их уровень зарплаты, давать им положительную характеристику. Уточнения могли понадобиться сотрудникам банков, в которых её приятельница-предприниматель брала кредиты на имя этих самых фиктивных работников. К слову, зарплаты в справках о доходах указывались немалые. У водителя, фасовщика или менеджера значились суммы эквивалентные 600-1000 долларов.

Людей, которые обращались в банк за кредитом, предприниматель находила среди жителей областного центра цыганской национальности, а также среди лиц без определённого места жительства. В большинстве случаев банки выдачу кредитов одобряли, учитывая высокий постоянный доход кредитополучателей. Таким образом, чужими руками женщина получила 48 потребительских кредитов на общую сумму 600 миллионов тогда ещё неденоминированных рублей.

Но на схеме с потребительскими кредитами на несуществующих работников предприниматель не остановилась, а проработала другую, ещё более масштабную. Она подыскивала потенциальных кредитополучателей, имеющих право на льготный кредит на строительство жилья. Как правило, это были многодетные мамы цыганской национальности, которых она регистрировала в имеющихся у неё квартирах. После этого женщины получали право улучшить в Гомеле свои жилищные условия. Они отправлялись в районные администрации по месту жительства и, как многодетные, изъявляли желание строить жильё. Предприниматель предусмотрела и то, что суммы детских пособий, которые являлись единственным доходом многодетных женщин, не хватало для получения кредита. И она снова находила мёртвые души, которые якобы работали в уже известной фирме. Фиктивные работники с хорошей зарплатой выступали в роли поручителей. Впрочем, и самих многодетных матерей обеспечивали справками о несуществующих дополнительных доходах.

Таким образом, на льготных основаниях было построено и приобретено 8 домов и квартир. Кредиты предприниматель планировала заранее погасить, а недвижимость продать по рыночной стоимости. Реализовать план удалось лишь в отношении одной квартиры, так как деятельность женщины пресекли правоохранители.

Пока одна «разбиралась» с кредитами, не теряла времени и другая героиня истории. Директор ЧТУП и главбух ОДО обратила внимание, что многие женщины, на имя которых её просили давать справки о доходах, находятся в интересном положении. И она решает подать данные об этих несуществующих работницах в Фонд социальной защиты населения. После чего похищает средства, выделяемые Фондом в качестве пособия. Чтобы увеличить сумму незаконного дохода, сведения по 16 беременным работницам она подала сразу от двух фирм — и о той, которой руководила, и от той, где была главным бухгалтером.

Сумма пособий, которые якобы выплачивались беременным женщинам, составила 286 миллионов неденоминированных рублей.

Одновременно, являясь главбухом, женщина перевела на счета ОДО 1 900 000 000 неденоминированных рублей по фиктивным сделкам. По ним же вывела из фирмы более 2 100 000 000 рублей. Разница в её пользу составила 255 миллионов рублей. Кроме того, в период с 2009 по 2013 год в одну из фирм руководитель устроила свою мать. Трудоустройство было фиктивным, но зарплату дочь снимала реальную. Всего на сумму 67 миллионов рублей.

Несмотря на осуществление сложных мошеннических схем, дела в ЧТУП шли не важно. Видя, что фирма вот-вот обанкротится, директор создала отдельное ООО, куда перевела магазины, имущество и работников тонущего предприятия. А так как ЧТУП всё равно планировалось ликвидировать, в последний период его работы у своих поставщиков она набрала продукции на 488 миллионов рублей старыми деньгами. Не расплатившись, подала на ликвидацию фирмы.

Деятельность предприимчивых женщин пресекли правоохранители. К этому времени «кредитополучатель» успела выехать в Российскую Федерацию. Но за совершённые уже в этой стране преступления она находится в СИЗО. В ближайшее время будет решаться вопрос о её экстрадиции в Республику Беларусь.

Что касается директора ЧТУП и главного бухгалтера ОДО, то она находится в СИЗО города Гомеля. Её имущество на сумму 500 тысяч деноминированных рублей арестовано. Женщине инкриминируют сразу несколько статей Уголовного Кодекса — за хищение путём злоупотребления служебными полномочиями, причинение ущерба тем же путём, выдачу фиктивных справок, использование заведомо ложных документов, мошенничество и пособничество в мошенничестве. Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело находится в суде Железнодорожного района.