В Гомеле отметят день рождения бонстиков

В эту субботу в Новобелице на «Каскаде озер» с 14 до 17 часов состоится веселый праздник бонстиков.

Как обещают организаторы, это будет самый масштабный праздник в участием бонстиков. Звездный десант прибыл на Землю, чтобы дети Беларуси смогли поздравить и обнять бонстиков в их день рождения.

Одним из самых незабываемых моментов праздника станет фирменный танец бонстиков. Подготовиться к нему желательно заранее — на сайте bonsticks.by размещена видеоинструкция движений.





По итогам танцевального флешмоба будет определена самая танцующая область, которая и выиграет главный приз — приезд всех двадцати четырех бонстиков. Во время мероприятия будут организованы праздничные приветствия и телемосты с другими областями.

Еще одна традиция любого праздника на Бонитроне — это запуск космических шаров с поздравлениями и желаниями. Тысячи красочных шаров ждут дня, когда дети всей страны поддержат добрую бонитронскую традицию и запустят их в небо.





Тем временем в торговой сети «Евроопт», а также в интернет-гипермаркетах «Е-Доставка» и «ГиперМолл» с 25 сентября по 22 октября можно получить бонстиков в подарок за покупки на сумму от 15 рублей. Свежая коллекция состоит из 24 фигурок — бонитронских овощей и фруктов. Для коллекционирования разработаны специальные альбомы: три модели в виде главных героев и одна — особенная — в виде космической оранжереи.