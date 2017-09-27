Как байкер из Гомеля оседлал Дракона

Кому-то нравится ездить на заводском мотоцикле, а кто-то хочет сделать его своими руками. Байкер из Гомеля Евгений Харитоненко сделал мотоцикл в виде дракона. О создании мифического мотосущества он рассказал корреспонденту belsat.eu

Мотоцикл «с нуля»

Огонь байкерства зажегся во мне в детстве. Всему «виной» — моя тетя. Как только мне исполнилось 10 лет, она меня начала водить на мотофестивали. Этот стержень укреплялся из года в год. Первый мой мотоцикл — Дракон.





У человека, например, возникает идея (во сне увидел, в мультфильме), которая и воплощается в мотоцикл. За базу берется агрегат — двигатель, кто-то берет «раму-донора» от мотоцикла, кто-то раму делает сам, заказывает трубы и начинает создавать свой байк. Дизайн рисуют на бумаге или на компьютере в 3D. Двигатель может дорабатываться: поднимается мощность, момент силы и др. Все остальное делается самостоятельно: рама, руль, подвеска, вилка передняя, ​​задняя. Колеса, конечно, покупаются.

Познакомьтесь с Драконом

Голова у моего Дракона — из чистого дерева (красный африканский дуб). Бак на 42 литра. Скелет бака — из металла, перепонки — из стекловолокна, хвост, рама — металлические, заднее колесо — с БМВ X5.









Меня знак дракона преследует всю жизнь. Я родился в год Дракона. С детства меня восхищали эти существа, я очень любил рисовать драконов. В конце концов, построил мотоцикл, и он сам таким получился. Я не ставил целью построить именно дракона, но получилось так, что в момент окончания сборки он приобрел грацию и формы дракона.





Драконы мудрые, властные, величественные. Что касается мотоцикла — Дракона, у него динамичный полет, я себя чувствую на нем очень комфортно. Самое главное — его дыхание — выхлоп, который удался лишь с пятого раза, это уже пятая выхлопная система на нем стоит. Наконец она меня устраивает, так как ранее выхлоп получался слишком громкий или слишком тихий, или очень хлесткий.





Дракона собирал ночью

На его создание ушло два года. Это не рабочие, это ночные часы, то есть — два года ночей, так как у меня нормальная работа, поэтому получилось, что свободное время было только ночью.





И Дракон того стоит. Он — в моем сердце, в душе. Он — моя жизнь. У каждого разные увлечения, я нашел себя в кастомайзинге.

Сегодня Дракон — это транспортное средство на каждый день, хотя планировал, что он будет мотоциклом выходного дня.