«Рубите нас со сквером вместе!» Более 400 деревьев растет в районе гостиницы «Турист», часть из них мы можем потерять безвозвратно

Администрация Центрального района не знает, сколько деревьев растет в «зеленой зоне» в районе гостиницы «Турист». Городское предприятие по озеленению «Красная гвоздика» не может сказать, сколько деревьев попадет в «пятно» возможного строительства и будет ликвидировано. Активисты гражданской кампании «Наш дом» вышли в сквер, посчитали деревья и собираются предложить достойную альтернативу.

Всего в «сквере» около 417 деревьев





Активисты еще раз прогулялись по «скверу» и посчитали: в районе гостиницы «Турист» очевидно видовое многообразие и разнообразие — около 417 деревьев и кустарников. Голубые ели — 81, лиственницы — 34, акации — 21, молодые клены — 60, сирень — 45, можжевельник казацкий — 3. Березы, каштаны, ясени, тополи, ивы, липы, туи и просторные лужайки между ними. Несколько видов клена и дуба, уксусное дерево.

Комментарий местного жителя





Жительница Гомеля с 54-летним стажем Галина Кононенко:

Построить дом не так уж просто,

Нужны финансы и земля...

А сквер срубить — один бульдозер,

Прошелся — нету и следа.

А как же память?

Ведь деревья сажали мы еще детьми.

Рубите нас со сквером вместе!

Кому теперь мы все нужны.

Горисполком!!! Услышь!!!

Ведь это все же глас народа.

Нельзя здесь взять и все срубить,

Ведь это память и здоровье.

Комментарий специалиста





Начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев:

«Согласно Закону о растительном мире, участок возле гостиницы "Турист" попадает под категорию парка или сквера, где строительство запрещено. Есть вероятность, что вне зависимости от компенсации, которую предоставит заказчик объекта за снесенные деревья, площадь озеленения сократится, и к такой перспективе мы относимся настороженно. Однако более точно озвучим свою позицию, когда ознакомимся с документацией» (21 сентября, газета «Гомельская правда»).





«Сегодня законодательство жёстко регламентирует вопросы обращения с объектами растительного мира. Законом предусмотрены зелёные территории, которые город должен обеспечить для своего нормального функционирования, жизнеспособности. И в любом случае, будет у проекта резон или нет, все необходимые мероприятия в данном направлении будут выполнены. Будут проведены компенсационные посадки, дополнительно определён статус этой территории— это парк, сквер или бульвар. Законом даются чёткие определения этим понятиям. И в соответствии с этим будет приниматься решение о размещении объекта, обо всех необходимых мероприятиях.

Инспекция подходит к таким вопросам очень серьёзно. Мы всегда на стороне того, чтобы объекты растительного мира сохранялись, чтобы озеленённые территории не уменьшались. Детально этот вопрос будем рассматривать по мере поступления заявки о подготовке документов отвода земельного участка градостроительного паспорта» (22 сентября, газета «Гомельские ведомости»).





«Обещаем проконтролировать судьбу каждого дерева и каждого куста, проследить за осуществлением компенсационных посадок как можно ближе к месту точечной застройки. При разработке детального проекта также решим, какой статус в итоге придать зелёной зоне, прилегающей к улице Советской: сквера или бульвара. Есть чёткие указания, что чем называть, и мы ими будем руководствоваться.

Оценкой деревьев займутся специалисты предприятия "Красная гвоздика". Это произойдёт в случае одобрения проекта и выпуска соответствующего решения горисполкома. Только после этого станет известно точное количество подлежащих удалению деревьев, но их точно будет не 330, как нагнетают обстановку отдельные СМИ» (25 сентября, городской интернет-журнал «Белка»).

Запомним слова и обещания гомельского «природоохранника». Совсем скоро мы сможем убедиться, насколько они расходятся или не расходятся с делами.

Комментарий автора

В соответствии с ТКП 45.3.01.116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки» удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности) в пределах застроенных территорий поселений должен составлять не менее 40%. Согласно сведений Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды уровень озеленоннести г. Гомеля составлял в 2014 году 25% (на 1 января 2009 года — 19,6%). В Центральном районе г. Гомеля, где находится наш «сквер» — 25%. Но уровень озелененности Центрального района был рассчитан с учетом городского парка, который составлял 34 гектара, на территории насчитывалось около 6 000 деревьев.

Общественные активисты кампании «Защитим сквер возле гостиницы «Турист» Алла Романова, Ольга Плесовских и Андрей Аксёнов встретятся 11 октября с председателем Гомельского горисполкома Петром Кириченко. Мы предложим ему альтернативную концепцию (вместо строительства многоквартирного жилого дома) — превратить всю территорию в единую многофункциональную зону для активного отдыха, занятий спортом детей и взрослых разного возраста (в тех местах, где есть лужайки между деревьями) с сохранением более 400 объектов растительного мира.