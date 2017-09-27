Семерка 27/09 - 29/09:
Море путешествий 25/09 - 01/10:

Премия Дарвина. Под Гомелем мужчина погиб, врезавшись в движущийся автомобиль

  • 27 сентября 2017, 11:08
  • 603
  • 1



Обычно пешеходы гибнут в результате наезда на них автотранспорта. Совсем не так все случилось на трассе неподалеку от Гомеля.

Житель областного центра, имя которого не называется, трезвый, возвращался в Гомель из гостей на BMW. Уже на подъезде, услышал резкий удар в боковую дверь, сообщает «Маяк».

Как выяснилось, в это же время дорогу перебегал другой мужчина, вполне себе нетрезвый. Не заметив движущийся автомобиль, он совершил на него «наезд» — врезался в боковую часть. В результате чего, как сообщается, получил травмы, несовместимые с жизнью. Чуть позже пешеход скончался в реанимации Гомельской областной клинической больницы.

По факту ДТП «наоборот» был заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 317 УК РБ


gomel.today

Места: Гомель (20357)

Метки: Авто (4442), Происшествия (10884)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 27/09 - 27/09:

Самое читаемое