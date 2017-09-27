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Гомельский мясокомбинат запускает производство гамбургеров

  • 27 сентября 2017, 10:53
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ОАО «Гомельский мясокомбинат» закупает автоматическую линию для производства гамбургеров.

Производственная линия будет состоять из четырех элементов: котлетного автомата, конвейера, аппарата мокрой панировки с мешалкой и аппарата сухой панировки.

Использование данной производственной линии позволит получать мясные полуфабрикаты (гамбургеры) двух диаметров: 100 мм (45г) и 120 мм (90 г).

Производительность оборудования составит от 4000 до 6000 гамбургеров в смену.


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Метки: Общество (27523)

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