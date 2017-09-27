На Гомельщине около полутысячи отбуксированных на штрафстоянку автомобилей оказались невостребованны

В Гомельской области прокуратура выявила более полутысячи невостребаванных автомобилей, отбуксированных на штрафстоянку, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси в среду по результатам проведенной проверки.
«Ряд транспортных средств, отбуксированных и принудительно доставленных на охраняемую стоянку, длительное время остаются невостребованными. В Гомельской области в 2016 году было 506 таких автомобилей, за 6 месяцев 2017 года — 334», — проинформировали в Генпрокуратуре.
Там отметили, что местными органами власти принимаются меры по предъявлению в суд заявлений о признании этих автомобилей бесхозяйными.
«В 2016 году — истекшем периоде 2017 года в суд направлено 94 заявления о признании таких транспортных средств бесхозяйными, в связи с чем работа заинтересованных органов и организаций в данном направлении требует активизации», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Прокуратурой также установлены непредусмотренные законодательством случаи задержания, принудительной эвакуации транспорта и последующего необоснованного взыскания платы с их собственников, завышения тарифов за услуги по хранению отбуксированного транспорта.
По результатам проверки прокуратурой Гомельской области заместителю председателя Гомельского областного исполнительного комитета внесено соответствующее представление, подытожили в Генпрокуратуре.
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