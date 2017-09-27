В 2017 году в Гомельской области 32 грибника попались в радиоактивной зоне. Что им грозит?

За незаконный сбор грибов в зоне радиоактивного загрязнения, зоне последующего отселения в Гомельской области в этом году составили протоколы об административном правонарушении на 32 человек. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.

Большинство протоколов, как уточнили в инспекции, составили за несколько последних недель. Некоторые нарушители отделались предупреждением, другим же выписали штрафы.

К примеру, в Брагинском районе в этом сезоне протоколы за незаконный сбор грибов составили на 8 человек, большинство нарушителей — «мужчины средних лет». Один из них насобирал 4 килограмма грибов. Помимо штрафа за незаконный сбор грибов, ему придется также возместить причиненный природе ущерб — 110 рублей.

В Могилевской и Брестской областях, к примеру, в этом году не составляли протоколы об административном правонарушении из-за незаконного сбора грибов, уточнили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.

Напомним, за вынос и вывоз грибов из зоны радиоактивного загрязнения, зоны последующего отселения, где установлен контрольно-пропускной режим, для физлица предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин (от 230 до 690 рублей), для ИП — от 10 до 50 базовых величин (от 230 до 1150 рублей), для юрлица — до 200 базовых величин (4600 рублей). При этом собранные грибы конфискуют.