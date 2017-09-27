Семерка 27/09 - 29/09:
Море путешествий 25/09 - 01/10:

8% жителей Гомельской области живет за чертой бедности, показатель стабильно растет

  • 27 сентября 2017, 09:46
  • 466
  • 1



Число белорусов, которые оказались за чертой бедности, продолжает расти. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в январе-июне малоимущими были 6% населения, сообщает Белстат.

Для сравнения: на аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5,5% населения, а в 2015-м — 5%.

На начало июля население Беларуси составляло 9 млн 495,5 тысячи человек. То есть за национальной чертой бедности находились почти 570 тысяч человек. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума — 186,1 рубля в месяц. 

«Среди регионов наименьший уровень малообеспеченности отмечен в Минске, наибольший — в Брестской области», — уточняют в Белстате. В столице этот показатель составляет 1,7% (год назад — 1,2%), а в Брестской области — 8,5% (год назад — 7,9%).


За год число малоимущих увеличилось во всех регионах, за исключением Могилевской области, где этот показатель остался на прежнем уровне — 7,6%.


фото-Вадим ЗамировскийTUT.BY

Места: Гомель (20357)

Метки: Экономика (12715)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 27/09 - 27/09:

Самое читаемое