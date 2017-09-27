В Чернобыльской зоне впервые удалось сфотографировать медведя. Косолапый попал в фотоловушку в Гомельской области

По словам местных лесников в заповеднике в настоящее время насчитывается более десятка этих животных.
Медведь попал на снимок фотоловушки, установленной в Чернобыльской зоне в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, сообщил на своей странице в Facebook специалист Института зоологии НАН Беларуси Валерий Домбровский.
Ученые констатируют, что медведей в Беларуси становится больше, причем в основном в районах, граничащих с Российской Федерацией.
По словам Домбровского, в заповеднике в настоящее время насчитывается более десятка этих животных — такая информация была получена благодаря исследованиям следов и по данным местных лесников.
Сейчас медведь наконец попал на снимок фотоловушки — впервые на территории Полесского заповедника.
Полесский радиационно-экологический заповедник был создан в 1988 году на территориях, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС, его площадь составляет более 216 тысяч гектаров. В заповеднике осуществляется разработка методов реабилитации загрязненных радионуклидами территорий. Здесь созданы экспериментальные пасека, сад. С 1996 года проводится разведение лошадей.
На территории Полесского заповедника после аварии на ЧАЭС осела примерно треть выпавших на земли Беларуси радионуклидов: 30% изотопов цезия, 70% стронция и 97% плутония.
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