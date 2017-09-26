Ночью 19-летний гомельчанин «обстрелял» соседний дом бутылками из-под водки

В разгар веселья подвыпившие молодые люди решили разнообразить развлекательную программу: вооружились водочными бутылками и взяли под прицел соседний дом.

Индицент произошел ночью в Новобелице. Примерно в два часа ночи жители частного дома по адресу 1-й переулок Севостопольский проснулись от непонятного грохота, доносившегося с крыши. Далее последовал громкий удар, звон бьющегося стекла и звук ломающего шифера.

Выяснилось, что «снайпер» засел на восьмом этаже соседнего дома. 19-летний парень пришел к гости к своему другу, бабушка которого отправилась на дачу, возложив бразды правления на внука. Устав от культурного отдыха, товарищ вооружился тем, что оказалось под рукой — пустыми бутылками из-под водки, и начал обстрел, сообщила официальный представитель УВД Анастасия Макеева.

К счастью, в числе пострадавших числится только шифер.

В отношении парня возбуждено уголовное дело за хулиганство.