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Финансовая милиция разыскивает гомельчанина за уклонение от уплаты налогов

  • 26 сентября 2017, 17:49
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Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области разыскивает Сергея Геннадьевича Сокиркина 1977 года рождения.

Его подозревают в совершении преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. Ранее он проживал в Гомеле по ул. Хатаевича, 69.

УДФР КГК Республики Беларусь по Гомельской области просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в финансовую милицию по адресу: г. Гомель, проезд Интернациональный, д. 13, тел.: 33-93-12, 33-93-09, 23-25-05, либо в ближайший отдел внутренних дел.

Анонимность и вознаграждение гарантируются.


Василий Дубик, Гомельская правда

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