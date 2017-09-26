В 2018 году планируется открытие авиарейсов из Гомеля в Херсон

Областное коммунальное предприятие Херсонские авиалинии ведет переговоры с авиакомпанией Белавиа о запуске чартерного сообщения с Гомелем на период летней навигации в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского областного совета.

«Этот маршрут особенно востребован у жителей не только Гомельской области, но и всей Беларуси. Немало белорусов отдыхают на черноморском и азовском побережьях Херсонщины. А проблема приобретения летом билета на море стоит для белорусов особенно остро», — сказал председатель Гoмельскoгo областного исполнительного комитета Владимира Двoрника.

По словам заместителя директора департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Ирины Морозовой, основным вопросом в переговорах является установление доступной стоимости перелета для пассажиров.

«Чтобы снизить цену на билеты, мы предложили украинским коллегам рассмотреть вопрос введения определенных преференций для нашего перевозчика, например, уменьшить стоимость обслуживания рейса в Херсоне. Как только мы найдем понимание по коммерческой составляющей, все остальные детали по организации регулярного авиасообщения будут улажены в рабочем порядке», — отметила Морозова

В свою очередь директор Херсонских авиалиний Виталий Кучерук отмечает определенные разногласия в этом вопросе с представителями белорусского авиаперевозчика.

«Чтобы авиационное сообщение было конкурентоспособным, стоимость перелета может быть дороже не более 25-30 процентов по сравнению с наземными способами передвижения. Именно это вызывает определенную предосторожность у представителей Белавиа», — говорится в сообщении Херсонского облсовета.

Вместе с тем Кучерук отметил, что этот маршрут — очень перспективный, так как в Херсонской области находится много детских курортов, добираться к которым наземным транспортом крайне тяжело.

По его словам, в связи с этим запускать новое авиасообщение необходимо как можно раньше, рассматривая возможность привлечения не только Белавиа, но и других перевозчиков.

Напомним, Белавиа еще с августа ведет переговоры относительно открытия регулярных рейсов Минск — Херсон.