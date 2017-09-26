В Речице — 924 р., в Лоеве — 561. Белстат опубликовал данные по средней зарплате в районах Гомельской области

Гомельское статическое управление опубликовало сводные таблицы со среднемесячной зарплатой работников области.

Номинальная начисленная зарплата в августе этого года в среднем по области составила 761 рубль. В областном центра она немного повыше, но явно не в лидерах — 793 рубля. Среди самых успешных регионов — нефтяные Мозырский (849,1) и Речицкий (924) районы. Среди аутсайдеров оказался Лоевский район, там номинальная среднемесячная зарплата составила всего 561 рубль.



Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей Реальная заработная плата,

в процентах к соответствующему

периоду предыдущего года август

2017 г. январь – август

2017 г. август

2017 г. январь – август

2017 г. Всего по области 761,0 700,5 107,1 103,8 г. Гомель 793,0 746,6 106,0 102,8 районы:







Брагинский 686,2 568,2 114,0 107,8 Буда-Кошелевский 646,7 595,2 107,4 105,0 Ветковский 659,9 575,4 104,1 104,2 Гомельский 733,0 671,0 106,8 103,1 Добрушский 612,6 559,6 105,4 103,7 Ельский 600,8 545,7 111,6 104,6 Житковичский 622,5 569,2 108,1 103,4 Жлобинский 782,5 739,7 114,2 111,4 Калинковичский 679,6 625,9 103,2 101,4 Кормянский 598,3 514,1 110,0 102,5 Лельчицкий 616,3 541,3 109,3 104,2 Лоевский 561,0 511,8 108,0 105,0 Мозырский 849,1 761,6 108,6 102,2 Наровлянский 643,4 571,1 110,3 104,3 Октябрьский 577,0 539,6 102,8 103,4 Петриковский 591,9 547,0 105,8 104,9 Речицкий 924,0 821,6 105,5 104,9 Рогачевский 649,1 585,1 106,1 101,8 Светлогорский 801,3 723,0 106,3 104,3 Хойникский 616,2 550,7 107,0 103,3 Чечерский 668,5 582,7 107,3 104,5







Кроме этого статуправление опубликовало сравнительную таблицу, где приводятся среднемесячные зарплаты по различным отраслям. Предсказуемо самые высокие зарплаты оказались у айтишников — номинальная зарплата за август составила у них 2 596,2. С заметным отрывом их пытаются догнать работники горнодобывающей промышленности — 1984,5. Самая низкая номиналка у рыболовов и рыбоводов — 401,7.



Номинальная начисленная среднемесячная

заработная плата,

рублей Реальная заработная плата, в процентах к соответствующему

периоду предыдущего года август

2017 г. январь – август

2017 г. август

2017 г. январь – август

2017 г. Всего 761,0 700,5 107,1 103,8 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 629,0 543,3 111,5 104,9 растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях 598,8 519,6 109,2 103,8 растениеводство 667,0 529,3 112,2 104,9 животноводство 566,3 515,1 107,8 103,4 лесоводство и лесозаготовки 802,6 676,0 121,4 108,4 рыболовство и рыбоводство 401,7 404,0 105,4 97,8 Промышленность 921,4 832,0 111,9 108,5 горнодобывающая промышленность 1 984,5 1 706,8 106,0 108,3 обрабатывающая промышленность 866,8 785,3 112,2 108,8 производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 789,0 730,1 109,8 104,8 производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 623,9 552,4 106,0 106,2 производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации 662,2 592,8 108,2 107,8 производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения 672,1 592,2 113,7 115,7 производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги 646,2 589,7 102,6 100,6 полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации 704,3 634,6 106,1 104,8 производство кокса и продуктов нефтепереработки 1 751,0 1 406,3 114,8 99,9 производство химических продуктов 1 026,7 959,3 107,1 103,8 производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 818,1 747,8 105,1 101,9 металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 963,7 927,8 117,9 119,2 производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры 629,7 596,8 107,6 103,4 производство электрооборудования 728,7 652,2 105,5 105,2 производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 824,0 730,4 120,5 119,8 производство транспортных средств и оборудования 926,6 876,8 107,2 105,5 производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 656,6 623,5 102,6 107,0 производство прочих транспортных средств и оборудования 956,0 902,8 109,0 105,5 производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования 842,0 747,5 107,9 101,4 производство мебели 610,1 536,3 111,2 105,0 снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 1 038,8 938,8 113,4 107,5 водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 719,6 677,4 110,0 104,4 Строительство 798,8 699,4 101,6 99,9 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 657,1 616,4 104,7 103,5 оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт 905,0 841,0 113,3 113,8 оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами 931,6 827,7 107,4 104,6 розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами 600,4 572,1 103,7 102,8 Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 948,5 848,5 103,0 100,6 деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 994,9 893,1 102,3 100,5 деятельность водного транспорта 601,1 543,9 102,7 99,4 складирование и вспомогательная транспортная деятельность 920,7 790,5 112,0 106,9 почтовая и курьерская деятельность 629,1 587,4 98,0 91,8 Услуги по временному проживанию и питанию 510,3 456,7 105,6 101,3 услуги по временному проживанию 533,3 467,2 106,7 102,5 услуги по общественному питанию 501,9 453,9 105,1 101,0 Информация и связь 1 566,2 1 521,3 104,3 102,1 издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания 703,4 653,6 106,0 103,4 деятельность в области телекоммуникаций 1 269,1 1 194,0 109,2 108,2 информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 2 596,2 2 632,5 98,3 92,6 Финансовая и страховая деятельность 1 036,8 1 134,0 103,8 106,4 финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 1 094,7 1 201,9 104,6 108,3 страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования 778,6 825,5 100,2 96,9 вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 1 600,0 1 933,3 97,0 120,4 Операции с недвижимым имуществом 646,8 591,5 108,6 101,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 1 082,8 989,7 100,0 98,8 деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа 1 255,1 1 132,3 98,3 97,3 научные исследования и разработки 1 048,2 973,3 105,8 103,8 другая профессиональная, научная и техническая деятельность 545,0 532,2 106,7 103,8 Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 532,7 496,3 112,1 104,4 туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность 614,4 484,0 127,4 101,8 Образование 495,3 504,6 104,4 100,9 Здравоохранение и социальные услуги 587,1 559,1 102,3 99,7 здравоохранение 610,1 579,8 102,6 99,9 деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг 421,5 412,3 99,3 97,9 Творчество, спорт, развлечения и отдых 486,3 476,6 101,9 99,9 творческая деятельность и развлечения 463,4 439,4 108,5 101,2 деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры 432,9 427,6 101,9 100,1 деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений 532,4 528,7 98,5 98,8 Предоставление прочих видов услуг 563,2 508,0 109,7 105,0 Справочно:







рабочие и служащие 760,7 700,2 107,0 103,8







Номинальная зарплата отличается от реальной. Эта сумма складывается без вычета всех налогов. В расчетных листах она стоит самой первой в списке.