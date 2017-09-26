В Речице — 924 р., в Лоеве — 561. Белстат опубликовал данные по средней зарплате в районах Гомельской области

Всего
761,0
700,5
107,1
103,8
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
629,0
543,3
111,5
104,9
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях
598,8
519,6
109,2
103,8
растениеводство
667,0
529,3
112,2
104,9
животноводство
566,3
515,1
107,8
103,4
лесоводство и лесозаготовки
802,6
676,0
121,4
108,4
рыболовство и рыбоводство
401,7
404,0
105,4
97,8
Промышленность
921,4
832,0
111,9
108,5
горнодобывающая промышленность
1 984,5
1 706,8
106,0
108,3
обрабатывающая промышленность
866,8
785,3
112,2
108,8
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий
789,0
730,1
109,8
104,8
производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха
623,9
552,4
106,0
106,2
производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации
662,2
592,8
108,2
107,8
производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения
672,1
592,2
113,7
115,7
производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги
646,2
589,7
102,6
100,6
полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации
704,3
634,6
106,1
104,8
производство кокса и продуктов нефтепереработки
1 751,0
1 406,3
114,8
99,9
производство химических продуктов
1 026,7
959,3
107,1
103,8
производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов
818,1
747,8
105,1
101,9
металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
963,7
927,8
117,9
119,2
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры
629,7
596,8
107,6
103,4
производство электрооборудования
728,7
652,2
105,5
105,2
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
824,0
730,4
120,5
119,8
производство транспортных средств и оборудования
926,6
876,8
107,2
105,5
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
656,6
623,5
102,6
107,0
производство прочих транспортных средств и оборудования
956,0
902,8
109,0
105,5
производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования
842,0
747,5
107,9
101,4
производство мебели
610,1
536,3
111,2
105,0
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
1 038,8
938,8
113,4
107,5
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
719,6
677,4
110,0
104,4
Строительство
798,8
699,4
101,6
99,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
657,1
616,4
104,7
103,5
оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт
905,0
841,0
113,3
113,8
оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами
931,6
827,7
107,4
104,6
розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами
600,4
572,1
103,7
102,8
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность
948,5
848,5
103,0
100,6
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
994,9
893,1
102,3
100,5
деятельность водного транспорта
601,1
543,9
102,7
99,4
складирование и вспомогательная транспортная деятельность
920,7
790,5
112,0
106,9
почтовая и курьерская деятельность
629,1
587,4
98,0
91,8
Услуги по временному проживанию и питанию
510,3
456,7
105,6
101,3
услуги по временному проживанию
533,3
467,2
106,7
102,5
услуги по общественному питанию
501,9
453,9
105,1
101,0
Информация и связь
1 566,2
1 521,3
104,3
102,1
издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания
703,4
653,6
106,0
103,4
деятельность в области телекоммуникаций
1 269,1
1 194,0
109,2
108,2
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания
2 596,2
2 632,5
98,3
92,6
Финансовая и страховая деятельность
1 036,8
1 134,0
103,8
106,4
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения
1 094,7
1 201,9
104,6
108,3
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования
778,6
825,5
100,2
96,9
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
1 600,0
1 933,3
97,0
120,4
Операции с недвижимым имуществом
646,8
591,5
108,6
101,7
Профессиональная, научная и техническая деятельность
1 082,8
989,7
100,0
98,8
деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа
1 255,1
1 132,3
98,3
97,3
научные исследования и разработки
1 048,2
973,3
105,8
103,8
другая профессиональная, научная и техническая деятельность
545,0
532,2
106,7
103,8
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
532,7
496,3
112,1
104,4
туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность
614,4
484,0
127,4
101,8
Образование
495,3
504,6
104,4
100,9
Здравоохранение и социальные услуги
587,1
559,1
102,3
99,7
здравоохранение
610,1
579,8
102,6
99,9
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг
421,5
412,3
99,3
97,9
Творчество, спорт, развлечения и отдых
486,3
476,6
101,9
99,9
творческая деятельность и развлечения
463,4
439,4
108,5
101,2
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры
432,9
427,6
101,9
100,1
деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений
532,4
528,7
98,5
98,8
Предоставление прочих видов услуг
563,2
508,0
109,7
105,0
Справочно:
рабочие и служащие
760,7
700,2
107,0
103,8
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