Вчера вечером к гомельчанам залетел сыч: птица засиделась до самой ночи и выпроводить упрямого гостя было не так-то просто.

Необычная встреча с хищником произошла в одной из многоэтажек в Новобелице. Примерно в десять вечера птица прилетела на кухню и стала с любопытством поглядывать в кастрюлю.









— Я ее выгонять, а она ни в какую. То на табуретку сядет, то на подоконник, но улетать даже не думает, — рассказала читательница «Сильных Новостей». — Полтора часа ее выгоняла. Кое-как удалось выпроводить на балкон. Но и оттуда ей уходить не хотелось: села под дверью и заглядывает на кухню.





По предварительным данным, ночной гость — никто иной как сыч мохноногий. Живет этот хищник в лесу и питается мышковидными грызунами, землеройками и мелкими птицами. Был занесен во второе издание Красной книги Беларуси, в третьем же издании включен в аннотированный список видов, требующих внимания в целях профилактической охраны.