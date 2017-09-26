Шокирующие кадры: на Богдана Хмельницкого мужчину насмерть сбил автомобиль (18+) (ОБНОВЛЕНО)

Видео с места аварии прислал читатель «Сильных Новостей».

егодня утром в районе остановки «Локомотив» на улице Б. Хмельницкого ДТП унесло жизнь пожилого мужчины.





Как сообщает очевидец происшествия, трагедия стала причиной серьезного транспортного затора. По его словам, в 15 метрах от тела пострадавшего стоял внедорожник Вольво с поврежденными колесами. По всей видимости, он и стал причиной гибели пешехода.

ДОПОЛНЕНО:

Авария произошла в 11:45 на перекрестке улиц Хмельницкого и Киевской. 41-летняя женщина-водитель двигалась со стороны Барыкина. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 60-летнего мужчину, сообщают «Гомельские ведомости». Мужчина скончался на месте происшествия.







