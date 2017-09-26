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Шокирующие кадры: на Богдана Хмельницкого мужчину насмерть сбил автомобиль (18+) (ОБНОВЛЕНО)

  • 26 сентября 2017, 12:47
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Видео с места аварии прислал читатель «Сильных Новостей».

егодня утром в районе остановки «Локомотив» на улице Б. Хмельницкого ДТП унесло жизнь пожилого мужчины.


Как сообщает очевидец происшествия, трагедия стала причиной серьезного транспортного затора. По его словам, в 15 метрах от тела пострадавшего стоял внедорожник Вольво с поврежденными колесами. По всей видимости, он и стал причиной гибели пешехода.

ДОПОЛНЕНО:

Авария произошла в 11:45 на перекрестке улиц Хмельницкого и Киевской. 41-летняя женщина-водитель двигалась со стороны Барыкина. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 60-летнего мужчину, сообщают «Гомельские ведомости». Мужчина скончался на месте происшествия.




gomel.today

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