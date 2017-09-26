Гомельчанка отбила кота у живодера, который завязал животное в пакете с разбитым плафоном и бил о мусорный бак

Это случилось зимой. Юлия Романова из Гомеля случайно стала свидетелем такой жуткой картины, что до сих пор не может вспоминать об этом без слёз.

Какой-то мужчина стоял около мусорного контейнера и что есть силы бил об него пакетом! К своему ужасу, Юля поняла, что в пакете находится кто-то живой. Душераздирающий кошачий вопль только подтвердил ее догадки!





Что было делать? Но хрупкая девушка не побоялась заступиться за кота.

Она кинулась к мужчине и стала кричать. Наверное, он не хотел привлекать к себе и к своему бесчеловечному поступку внимание, поскольку бросился прочь.

Убегая, злодей оставил пакет возле злополучного мусорного бака.





Спасительница раскрыла целлофан и обомлела. Вместе с полуживым от страха и боли котом в пакете был... разбитый стеклянный плафон!

Юля поняла, что нужно немедленно помочь раненому коту! Она знала, что ни за что и никогда не бросит этого беднягу на произвол судьбы.

Девушка в срочном порядке отвезла кота к ветеринару. Несчастному животному сделали операцию на селезенке и назначили лечение.





Юлия долго выхаживала МУРлыку. Она ни разу не пожалела о том, что спасла невинную душу от гибели. Девушка дала питомцу кличку... Кот.

«Теперь наш любимчик чувствует себя хорошо! Правда, кроме корма в пакетиках он ничего не ест. Наверное, привычки от бывшей хозяйки остались...

Мы его очень любим и нежно гладим! Никто и никогда больше не обидит нашего Кота...», — говорит Юля.



