По закону, но не по справедливости? На птицефабрике, где зарплату выдают по алфавиту, разгораются страсти

«Кредиты в банк нужно отдавать по 15-е число, коммуналку платить — по 25-е, иначе будет пеня, а зарплату нам, тем, у кого фамилия начинается с букв второй половины алфавита, до сих пор не отдали. Ждите до 30-го числа!» — возмущаются работники ОАО «Птицефабрика «Рассвет» в Гомельском районе.

Свои фамилии они не называют, лишь первую букву — Ц, С или Ш. Больше повезло тем, у кого фамилия начинается с А, Б, В и до К. Они получают деньги 12-го числа каждого месяца.

Работники птицефабрики обращают внимание, что руководителям повезло с фамилиями. У директора — на Г, у трех замов — на Б и Г, у еще одного зама — на К, у главного бухгалтера — на Б.

«Деться нам некуда! Бастовать мы не пойдем. Кроме птицефабрики, на работу никуда не устроишься», — разводят руками жители деревни Песочная Буда.

«Копейки получаем!»

Первыми, кого мы встретили по дороге на предприятие — работники полеводческой бригады в фирменных куртках «Рассвет». Они уничтожали сорняки у придорожных столбов. На вопрос о размере зарплаты и сроках её получения работники начали дружно махать руками и лопатами.

«Какая зарплата? У нас тут 250 рублей, и тех не можем дождаться! У нас дети, а некоторые идут в садики без принадлежностей — не за что купить. У некоторых садики не оплачены, долг идет. Копейки получаем! Страдаем и мучаемся! Вот так и живем. Особенно те, у кого, как у нас, фамилии на Ц, на С и на П», — объяснили сельчане.

В Песочной Буде встретили пенсионерку, у которой и сын, и невестка работают на фабрике. У них фамилия на С.

«Ну, хотя бы одному из семьи выдали зарплату не 30-го, как могут дать, а 12-го, как остальным с первой буквы алфавита. У нас кредиты в банке нужно до 15-го оплатить, потом большая пеня. Банку не объяснишь, что у нас фамилия начинается с буквы второй половины алфавита», — переживает пенсионерка.

У ее сына трое детей. Он работает механизатором на птицефабрике.

«Куда мы можем деться? Никуда. В город поедешь работать — ещё больше проездишь, чем получишь. Говорили, бывший директор, Крупеньков, взяточник, его посадили. Но при нём мы хоть жили нормально! Зарплату всегда давали всем вовремя и в одно и то же число. В убойном цехе получали даже по 12 миллионов старыми, а сейчас — только три. Есть разница? На тракторе на посевной раньше можно было до 11 миллионов получить, сейчас семь миллионов старыми — это максимум. А так, не на посевную, вообще 300 рублей. Знакомая тоже получает после 25-го, так всю зарплату отдает банку, полностью, за просрочку, пеня большая», — рассуждает молодой отец.

Люди говорят, что начальство им советует равномерно распределять бюджет и оставлять деньги на коммуналку и кредиты. «Но с чего тут оставлять и как тут экономить при таких копейках? Получил — и отдал сразу: за коммуналку, за пеню и в банк», — уверены работники фабрики.

Они боятся называть свои фамилии, которые начинаются не на А, Б или В. «Выкинут с работы, а идти некуда», — говорят собеседники.

«А как будет справедливо?»

Такая норма — зарплата в промежутке с 12-го по 30-е числа — прописана в коллективном договоре, принятом в новой редакции в 2015 году, отметила в комментарии для Naviny.by замдиректора по идеологическим вопросам ОАО «Птицефабрика «Рассвет» Наталья Киселева. По ее словам, задержек с зарплатой на предприятии нет, и до 30-го числа все получат деньги.

Но справедливо ли это?

«А как будет справедливо? Как выделить лучшее подразделение, к примеру, или сказать, что на убойном работают лучше, чем в полеводческой бригаде? Все же работают. Мне кажется, это оптимально — такой вариант. Мы сроков выплаты не нарушаем. Всем вместе дать не можем — есть объективные причины. Когда было более стабильное положение на предприятии — зарплата выплачивалась в один день. Но в силу экономических причин, и чтобы нагрузку снять, чтобы не в один день такую сумму, а распределить ее как-то более равномерно, было принято такое решение», — рассказала замдиректора.

По ее словам, это не значит, что такой график выплаты зарплаты установлен навсегда. «Экономическое положение улучшится — вернемся к тому, что было раньше. Согласна, нужно платить кредиты, коммуналку. Мы советовали людям, они же знают, что, к примеру, до 26-го не получат деньги, как-то распределять бюджет», — добавила Киселева.

Она говорит, что зарплата в 250 рублей — не у всех на фабрике. Размер зависит от разных факторов — подразделения, цехов, «кто-то на сдельной оплате, кто-то на повременке». По словам заместителя директора, средняя зарплата на птицефабрике за август составила 626 рублей, за 8 месяцев 2017 года — 579 рублей. Работает на предприятии 1200 человек.